Названа причина роста доходов Владимира Путина

В 2017 году доходы президента России Владимира Путина увеличились на 10 миллионов рублей в связи с продажей земельного участка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, продал участок», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Согласно декларации о доходах, Путин в 2017 году заработал 18,7 миллиона рублей.

Кроме того, в сведениях о доходах более не указан земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, ранее ежегодно декларировавшийся главой государства.

Кроме того, он владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и 18-метровым гаражом, также у главы государства есть квартира площадью 153 квадратных метра и два автомобиля ГАЗ М-21 и «Нива», сообщает «Интерфакс».