Названа причина падения дрона с грузом «Почты России»

Возможной причиной падения беспилотника, запущенного с грузом «Почты России» накануне, могли стать радиопомехи, заявил руководитель группы компаний «Магнетар», являющейся разработчиком и производителем дронов в РФ Андрей Нестеренко.

По его словам, рядом с местом запуска дрона находится военная часть и авиационный завод, у которых могут быть установлены радиолокационные системы.

«Когда аппарат поднялся на 30 метров, то все было хорошо. А когда он вышел из тени дома, то сразу «загулял» и упал», - рассказал Нестеренко, пояснив, что это говорит не о его неисправности, а о том, что на падение повлиял какой-то внешний фактор.

Он также сообщил, что компания написала заявление в управление ФСБ по республике Бурятия, оно должно установить, действовали ли в месте падения дрона «глушители» сигнала.

«В аппарате, который разбился, мы были полностью уверены. Он был задействован в съемках фильмов, носил дорогостоящее оборудование стоимостью 70 тысяч долларов», - отметил руководитель «Магнетара».

2 апреля беспилотник «Почты России» не смог доставить груз из Улан-Удэ в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, так как рухнул на землю через несколько секунд после взлета, сообщает «Интерфакс».