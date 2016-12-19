Названа предварительная причина инцидента с Ил-18
Причиной аварии самолета Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер.
Власти региона, сославшись на прогнозы метеорологов, предупредили, что в ближайшие дни погода будет ухудшаться, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о том, что в качестве основных причин происшествия рассматриваются сложные погодные условия и технические неисправности самолета.
Согласно последним данным, в результате жестко посадки Ил-18 пострадали 23 человека. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое.
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