Названа предварительная причина инцидента с Ил-18

Причиной аварии самолета Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер.

Власти региона, сославшись на прогнозы метеорологов, предупредили, что в ближайшие дни погода будет ухудшаться, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о том, что в качестве основных причин происшествия рассматриваются сложные погодные условия и технические неисправности самолета.

Согласно последним данным, в результате жестко посадки Ил-18 пострадали 23 человека. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое.