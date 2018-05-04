Названа отравившая Скрипалей доза «Новичка»

Отравляющее нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в жидком виде, заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю.

По его словам, злоумышленники использовали от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества.

Доза вещества, которым были отравлены Скрипали, была установлена благодаря образцам с дверной ручки дома экс-сотрудника ГРУ.

При этом глава ОЗХО подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям.

Теперь вещество будет включено в список химоружия ОЗХО, а страны обязаны будут задекларировать его производство и хранение.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Британские власти обвинили в покушении на шпиона Москву. Россия отрицает всяческую причастность, требуя доказательств, сообщает Ura.ru.