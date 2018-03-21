Названа основная версия взрыва в Мурманске

В Следственном комитете назвали приоритетную версию взрыва бытового газа в одном из жилых домов Мурманска.

Следователи предполагают, что инцидент произошел из-за умышленного повреждения газового оборудования одним из жильцов, передает «Интерфакс».

Взрыв прогремел 20 марта. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали. В доме частично разрушены внешние стены и перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.