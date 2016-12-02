Названа основная версия аварии «Прогресса»

Авария ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым кораблем Прогресс МС-04 произошла из-за прогара камеры сгорания двигателя третьей ступени ракеты, считают эксперты государственной комиссии, расследующей происшествие.

По словам источника ТАСС, в двигатель могли попасть посторонние частицы. Кроме того, он допустил возможность некачественной сборки двигателя.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту, однако на высоте 190 километров связь была потеряна. Грузовой космический корабль «Прогресс» должен был доставить на МКС топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов.

Следующий грузовой корабль «Прогресс МС» планируется отправить к МКС 2 февраля.

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Места: Россия
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