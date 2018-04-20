Названа настоящая причина блокировки Telegram

Планы создания собственной криптовалюты могли стать истинной причиной блокировки принадлежащего Павлу Дурову мессенджера Telegram на территории России, заявил сотрудник 12-го подразделения ФСБ Роман Антипкин.

Он направил своим коллегам письмо, в котором заявил, что настоящая причина блокировки Telegram – стремление Дурова создать «полностью неконтролируемую финансовую систему».

По мнению силовика, Павел Дуров решил стать новым Сергеем Мавроди, создавшем самую крупную финансовую пирамиду в начале 90-х годов в России.

«Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны», - приводит «РБК» слова Антипкина.

Он выразил уверенность, что через систему Дурова будет вестись торговля наркотиками и человеческими органами.

Вместе с тем, издание связалось с Антипкиным по номеру телефона, указанному в письме, однако человек, ответивший на звонок, заявил, что не понимает, о чем идет речь.

В январе появилась информация о планах Дурова запустить собственную блокчейн-систему Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за отказа Павла Дурова отдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке приложения, однако до сих пор мессенджер работает и доступен для скачивания, сообщает «Федерал пресс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ
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