Названа минимальная зарплата в Подмосковье с 1 апреля

С 1 апреля минимальная зарплата в Подмосковье составит 14,2 тысячи рублей, сообщила первый зампред областного Минсоцразвития Ирина Фаевская.

По ее словам, советующее соглашение правительство региона подписало с Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Подмосковья.

Московская область занимает второе место в ЦФО по размеру минимальной оплаты труда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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