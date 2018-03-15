Названа минимальная зарплата в Подмосковье с 1 апреля
С 1 апреля минимальная зарплата в Подмосковье составит 14,2 тысячи рублей, сообщила первый зампред областного Минсоцразвития Ирина Фаевская.
По ее словам, советующее соглашение правительство региона подписало с Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Подмосковья.
Московская область занимает второе место в ЦФО по размеру минимальной оплаты труда, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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