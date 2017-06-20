Названа лучшая авиакомпания мира
Авиакомпания Qatar Airways возглавила топ-100 лучших авиаперевозчиков мира, сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, присуждающей премию World Airline Awards.
Катарская компания победила в номинациях «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока».
Второе место в рейтинге досталось Singapore Airlines, а замыкает тройку лидеров японская авиакомпания All Nippon Airways.
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» занял 30 строчку в рейтинге.
В список попали первые сто из более чем трехсот участвовавших авиакомпаний, уточняет «РИА Новости».
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