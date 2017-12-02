Названа истинная причина задержки рейсов в «Шереметьево»

Массовая задержка авиарейсов в московском аэропорту «Шереметьево» в ночь на 2 декабря связана с тем, что Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации не ввела ограничения воздушного пространства.

Источник в воздушной гавани заявил «Росбалту»: «Пропускная способность «по воздуху» в «Шереметьево» составляет 45 операций, необходимо было заранее вводить ограничение до 30».

По его мнению, это позволило бы ограничить количество взлет-посадок на земле. «Введя ограничения, можно было бы избежать массовых задержек рейсов», - добавил собеседник.

Ранее стало известно, что в «Шереметьево» из-за снегопада произошла задержка более 20 авиарейсов.