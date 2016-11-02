Названа идеальная разница в возрасте для счастливого брака
Ученые из США, Великобритании и Швеции объединились для проведения увлекательного исследования касательно взаимодействия между полами. Специалисты поставили перед собой задачу выяснить, какова же безупречная разница в возрасте между мужчиной и женщиной для создания счастливой семьи.
Так, соответственно оценкам ученых умов, разница в возрасте для достижения максимально счастливого и удачного союза должна быть не более шести лет. Помимо этого, на успешность брака воздействует финансовое благополучие, - сообщает «ФАН».
Примечательно, что и мужчины и женщины, участвовавшие в соответствующем опросе, поведали, что в первую очередь при выборе партнера обращают внимание на его материальное благополучие.
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