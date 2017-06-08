Названа главная цель Украины
Депутаты Верховной рады назвали основные приоритеты для Украины.
Так, главной целью, согласно подготовленному депутатами законопроекту, является вступление Украины в НАТО.
Кроме того, приоритетом национальных интересов является интеграция в Европейский союз.
Замыкает тройку главных целей развитие взаимовыгодных отношений с другими государствами, но в интересах Украины, сообщает Life.
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