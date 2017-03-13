Названа дата выхода нового сезона сериала «Игра престолов»

Премьера седьмого сезона популярного телесериала «Игра престолов» состоится 16 июля 2017 года.

Как уточняется в материале, планировалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет в апреле этого года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.

По словам актера Кита Харингтона, исполняющего роль Джона Сноу в сериале, седьмой сезон будет грандиознее предыдущих.

«В этом сезоне меньше эпизодов, так что создатели потратили больше денег на каждую серию. Поэтому их качество выросло», - цитирует «Санкт-Петербург.ру» слова Харингтона со ссылкой на ABC News.