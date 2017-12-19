Названа дата выдвижения Владимира Путина в президенты
На следующей неделе инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России соберется на свое заседание, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, 19 декабря пройдет заседание оргкомитета, на котором будет сформирована инициативная группа.
«Таким образом, Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале будущей недели, скорее всего, 26 декабря», - сказал источник «Интерфакса».
Для Владимира Путина президентские выборы 2018 года, на которые он идет как самовыдвиженец, станут четвертыми по счету. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.
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