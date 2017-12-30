Названа дата последнего поединка Роя Джонса
Экс-чемпион по боксу, победитель Олимпийских игр Рой Джонс-младший проведет последний бой 8 февраля.
Поединок пройдет в его родном городе Пенсаколе. При этом спортсмен не назвал имя своего соперника, передают «Известия».
Джонс заявил: «Мой последний бой пройдет в Пенсаколе 8 февраля, последний поединок в карьере».
Спортсмен стал первым в мире боксером, завоевавшим титул чемпиона в четырех весовых категориях. В настоящее время в активе Джонса 65 побед, в том числе 47 – нокаутом, и девять поражений. В сентябре 2015 года боксер получил гражданство РФ.
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