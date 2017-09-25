Названа дата наступления зимы в столичном регионе

Зима придет в столичный регион уже в первой декаде ноября, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в начале ноября среднесуточная температура воздуха опустится ниже ноля.

При этом тепло из Москвы будет уходить постепенно, снижая температуру воздуха каждый день на градус.

Наступившая неделя станет немного прохладнее, однако к выходным немного потеплеет.

В октябре дневная температура воздуха будет держаться на уровне 10-15 градусов. Однако в ночные часы возможны заморозки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».