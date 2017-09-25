Названа дата наступления зимы в столичном регионе
Зима придет в столичный регион уже в первой декаде ноября, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, уже в начале ноября среднесуточная температура воздуха опустится ниже ноля.
При этом тепло из Москвы будет уходить постепенно, снижая температуру воздуха каждый день на градус.
Наступившая неделя станет немного прохладнее, однако к выходным немного потеплеет.
В октябре дневная температура воздуха будет держаться на уровне 10-15 градусов. Однако в ночные часы возможны заморозки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии