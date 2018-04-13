Названа безопасная для организма доза алкоголя
Британские ученые определили дозу алкоголя, которая не наносит вреда здоровью человека, заявила глава исследовательской группы Анжела Вуд из Кэмбриджского университета.
В ходе исследования, проведенного Британским фондом сердечных заболеваний, было установлено, что 100 граммов чистого спирта, что эквивалентно пяти кружкам пива крепостью 4 процента или 875 миллилитрам вина крепостью 13 процентов, является верхней границей, превысив которую можно серьезно навредить здоровью.
Превышение допустимой дозы ведет к сокращению продолжительности жизни на один-два года, более, того, если употребление алкоголя в 2,5 раза превысит указанную дозу, то смерть станет ближе на четыре-пять лет, сообщает РИА Новости.
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