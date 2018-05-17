Назван заработок супруги Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2017 году заработал почти семь миллионов рублей, следует из опубликованной декларации о доходах чеченского лидера.

Согласно документу, доходы Кадырова в прошлом году составили 6,93 миллиона рублей.

Он владеет земельным участком общей площадью 3668 квадратных метров и жилым домом площадью 2344,3 квадратных метров.

Доход супруги Рамзана Кадырова составил всего лишь 60 тысяч рублей.

Кроме того, в декларации главы Чечни также указаны 11 несовершеннолетних детей, лдин из которых в 2017 году заработал 296 тысяч рубей, сообщает «Интерфакс».