Назван заработок супруги Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2017 году заработал почти семь миллионов рублей, следует из опубликованной декларации о доходах чеченского лидера.
Согласно документу, доходы Кадырова в прошлом году составили 6,93 миллиона рублей.
Он владеет земельным участком общей площадью 3668 квадратных метров и жилым домом площадью 2344,3 квадратных метров.
Доход супруги Рамзана Кадырова составил всего лишь 60 тысяч рублей.
Кроме того, в декларации главы Чечни также указаны 11 несовершеннолетних детей, лдин из которых в 2017 году заработал 296 тысяч рубей, сообщает «Интерфакс».
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