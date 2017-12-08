Назван цвет предстоящего Нового года
Фиолетовый оттенок стал цветом предстоящего года по версии исследовательского центра Pantone.
Уточняется, что фиолетовый оттенок Ultra Violet (18-3838) символизирует оригинальность и способен вдохновлять на творческие поиски.
Цветом 2017 года признан зелено-желтый оттенок Greenery, сообщает «Федерал пресс».
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