Назван цвет предстоящего Нового года

Фиолетовый оттенок стал цветом предстоящего года по версии исследовательского центра Pantone.

Уточняется, что фиолетовый оттенок Ultra Violet (18-3838) символизирует оригинальность и способен вдохновлять на творческие поиски.

Цветом 2017 года признан зелено-желтый оттенок Greenery, сообщает «Федерал пресс».