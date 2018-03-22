Назван способ перехвата ракеты «Сармат»

Для перехвата российской ракеты «Сармат» потребуется не менее 500 противоракет, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

По его словам, именно такой вывод сделали западные эксперты.

«Кинжал» вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели», - заявил Бондарев.

Баллистические ракеты РС-28 «Сармат» поступят на вооружение российской армии в ближайшее время. Ракеты могут нести 10-тонную боевую часть на дальность 16 тысяч километров, сообщает Life.