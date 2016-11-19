Назван сообщивший об «ударах ВКС» по больницам в Сирии источник Госдепартамента США

Турецкий офис Сирийского американского медицинского сообщества, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, оказался источником Госдепартамента США, сообщившем о якобы разбомбленных российскими ВКС в Сирии больницах.

Менеджер турецкого офиса Сирийского американского медицинского сообщества Мохаммад Катуб подтвердил агентству Sputnik, что госдеп обнародовал их данные, полученные от работающих в Сирии волонтеров и сотрудников.

При этом, по его словам, у организации нет официальной информации о том, кем были разрушены медицинские учреждения.

Москва много раз просила предоставить доказательства причастности российских ВКС к якобы имевшим место бомбежкам, однако никаких доказательств так никто и не предоставил, сообщает «Интерфакс».