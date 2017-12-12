Назван смартфон с самой мощной камерой

Смартфоном с самой совершенной камерой стал Google Pixel 2, следует из рейтинга, подготовленного специалистами DxOMark.

Эксперты сочли, что камера Google Pixel 2 является самой совершенной из всех протестированных мобильных устройств. У смартфона одинарная основная камера разрешением 12 мегапикселей и светосилой f/1.8.

Второе место поделили между собой iPhone X и Huawei Mate 10 Pro.

Замыкает тройку лидеров Apple iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8.

Кроме того, в десятку смартфонов с лучшей камерой попали iPhone 8, Google Pixel, HTC U11 и Xiaomi Mi Note 3, iPhone 7 Plus, iPhone 7, Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S6 Edge и iPhone 6.

Специалисты DxOMark проанализировали свыше 1,5 тысячи изображений и порядка двух часов видеозаписей, сообщает «360».