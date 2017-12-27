Назван самый загруженный авиамаршрут в мире
Авиамаршрут между Сеулом и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее стал самым загруженным в мире по итогам текущего года.
Данным авиамаршрутом в 2017 году воспользовались более 11 миллионов человек. На втором месте по загруженности оказался авиаперелет по маршруту Токио-Саппоро.
За год этим маршрутом воспользовались 8 миллионов пассажиров. Южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо оказались настолько популярны, что самолеты отправляются через каждые 15 минут. Стоимость перелета в одну сторону составляет около 9 тысяч рублей.
Популярность данного маршрута объясняется большим количеством туристов из Китая, которые стремятся в Южную Корею из-за открывшихся казино и безвизового режима, сообщает «Интерфакс».
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