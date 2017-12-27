Назван самый загруженный авиамаршрут в мире

Авиамаршрут между Сеулом и Чеджу на острове Чеджудо в Южной Корее стал самым загруженным в мире по итогам текущего года.

Данным авиамаршрутом в 2017 году воспользовались более 11 миллионов человек. На втором месте по загруженности оказался авиаперелет по маршруту Токио-Саппоро.

За год этим маршрутом воспользовались 8 миллионов пассажиров. Южнокорейские внутренние рейсы из Сеула на остров Чеджудо оказались настолько популярны, что самолеты отправляются через каждые 15 минут. Стоимость перелета в одну сторону составляет около 9 тысяч рублей.

Популярность данного маршрута объясняется большим количеством туристов из Китая, которые стремятся в Южную Корею из-за открывшихся казино и безвизового режима, сообщает «Интерфакс».