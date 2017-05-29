Назван самый угоняемый автомобиль в России

Автомобиль Hyundai Solaris стал самым угоняемым в первом квартале 2017 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди российских страховых компаний.

Как пояснили специалисты, популярность среди угонщиков на эту модель продиктована спросом на автозапчасти.

Кроме того, угонщики отдают предпочтение моделям Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, а также Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5.

По словам директора департамента урегулирования убытков компании «Абсолют страхование» Игоря Люкина, преступники выбирают наиболее популярные и дорогие авто для последующей продажи всего автомобиля или его запчастей.

По данным экспертов, автомобили премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а транспортные средства массового сегмента «уходят на разбор», сообщает «РИА Новости».

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