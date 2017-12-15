Назван самый удобный город России
Анапа признана самым удобным городом России по версии экспертов портала Domofond.ru.
На втором месте среди самых удобных российских городов оказался Грозный, а замыкает тройку лидеров подмосковная Дубна.
Рейтинг был составлен на основе опроса жителей 250 населенных пунктов страны. Россиян просили оценить по пятибалльной шкале удобство жизни в своих городах, а также чистоту, безопасность, торговые точки, общественный транспорт, досуг и инфраструктуру для детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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