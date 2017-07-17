Назван самый спортивный город России
Москва возглавила рейтинг самых спортивных городов России, составленный агентством ТурСтат на основе результатов анализа популярности спортивных соревнований по бегу и триатлону.
На втором месте среди самых спортивных российских городов оказался Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Казань.
Как отмечается в исследовании, самые популярные российские марафоны и полумарафоны проходят в Москве, Петербурге и Казани, а самые популярные триатлоны - в Подмосковье и Ленобласти.
В первую десятку самых спортивных городов и регионов России также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославская область, Омск и Тверская область, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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