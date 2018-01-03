Назван самый привлекательный тип женщин

Блондинки со средней длиной волос более привлекательны для мужчин, чем шатенки или брюнетки, выяснили ученые из Аугсбургского университета (США).

В ходе исследования 110 мужчинам предложили оценить внешность нескольких женщин по фотографиям и рассказать о своих предпочтениях. Причем на снимках женщины стояли к зрителям спиной.

В итоге большинство мужчин, принявших участие в эксперименте, выбрали женщин со светлыми волосами, назвав их более привлекательными и молодыми.

Вместе с тем, для брака, создания семьи и рождения детей мужчины предпочли женщин с темными волосами, так как считают блондинок более легкомысленными.

Кроме того, исследование показало, что мужчинам больше нравятся женщины со средней длиной волос, чем длинноволосые, пишет «Российская газета».