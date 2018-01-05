Назван самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» помог телеканалу «Россия 1» стать самым популярным каналом в новогоднюю ночь, отобрав традиционную «пальму первенства» у «Первого» канала.

Согласно официальной статистике, аудитория «России 1» за новогодние эфирные сутки превысила 3,2 миллиона человек старше четырех лет.

В прошлом году предпочтение «первой кнопке» в новогоднюю ночь отдали более 3,5 миллионов зрителей, тогда как «Россия 1» привлекла к своим программам всего около трех миллионов человек.

Вечером 31 декабря зрители «Первого» посмотрели фильмы Гайдая «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», тогда как «Россия 1» забрала себе главный новогодний фильм – «Иронию судьбы».

Во время боя Курантов численность аудитории обоих конкурентов сравнялась: и к «Первому», и к «России 1» пришли в среднем по 6,5 миллионов зрителей, сообщает «360».