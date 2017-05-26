Назван самый популярный в мире цвет автомобиля

Автомобили черного цвета стали самыми популярными в мире. К такому выводу пришли эксперты из Великобритании.

Согласно результатам мониторинга, 22,6 процента посетителей портала MyCarCheck искали машину именно черного цвета.

На втором месте по популярности оказались автомобили серебристого цвета. Запросов на авто с этим оттенком оказалось 20,9 процента.

Замыкают тройку лидеров синие машины, которыми интересовались 16,89 процентов посетителей портала.

Далее по популярности следуют белые и серые автомобили.

Эксперты также установили, что автоугонщики предпочитают спортивные машины с двухцветным кузовом либо эксклюзивные версии авто, сообщает «Экономика сегодня».