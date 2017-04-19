Назван самый популярный автомобиль в Москве

Автомобиль Ford Focus стал самым популярным среди жителей Москвы и Московской области, следует из исследования парка легковых автомобилей, проведенного агентством «Автостат».

Как отмечается в материале, выбор в пользу Ford Focus в 2016 году сделали более 154 тысяч жителей столичного региона.

На втором месте по количеству продаж оказался седан LADA 2107. Этот автомобиль приобрели 153,5 тысячи москвичей.

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который в прошлом году купили 132 тысячи человек.

Далее следуют автомобили LADA 2109 и KIA Rio. Кроме того, в десятку самых популярных у москвичей и жителей Подмосковья автомобилей попали LADA 2105, Skoda Octavia, LADA 2104, Renault Logan и LADA 2109.

Вместе с тем рейтинг лучших автомобильных интерьеров по итогам прошлого года возглавил Alfa Romeo Giulia. Также в тройку лидеров вошли Bentley Bentaiga и Buick LaCrosse, сообщает «Федерал пресс».