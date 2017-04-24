Назван самый опасный алкогольный напиток
Канадские ученые в рамках своего исследования пришли к выводу, что самый большой вред здоровью может нанести напиток из водки и энергетика. В первую очередь, такой коктейль существенно увеличивает скорость биения сердца и вызывает аритмию.
Кроме того, данный напиток приводит к повышенной вероятности получения опасных травм. Дело в том, что пьяный человек плохо себя контролирует, а энергетик приводит к росту его физической активности, - сообщают «Известия».
Такое сочетание вызывает массу нелепых поступков со стороны людей. Также энергетик мешает пьяному человеку уснуть, тем самым мешая его вытрезвлению.
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