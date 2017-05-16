Назван самый экономичный автомобиль на российском рынке

Автомобиль Lada Granta стал самым экономичным на российском рынке, по мнению аналитиков.

Как отмечается в материале, стоимость автомобиля составляет 330 тысяч рублей, а расход бензина составляет порядка 6,5 литра на 100 километров, что является важным фактором для желающих сэкономить.

Самой экономичной иномаркой эксперты назвали Renault Logan стоимостью 429 тысяч рублей. Главным фактором экономии средств в этом автомобиле является дешевая стоимость запчастей.

Самым комфортабельным вариантом специалисты назвали хэтчбек Ravon R2 за 439 тысяч рублей. При низкой стоимости автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, а потребление бензина за каждые сто километров не превышает восьми литров, сообщает «Экономика сегодня».