Назван самый дешевый морской курорт России

Туапсе стал самым бюджетным курортным городом в России по версии аналитического агентства «ТурСтат», сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Второе место среди бюджетных курортов занял город Махачкала, а замыкает тройку лидеров крымский курортный город Судак.

В рейтинг самых бюджетных курортов вошли также крымские города Саки, Евпатория и Феодосия.

Дешево также можно отдохнуть в Тамани, Новороссийске и Ейске.

Рейтинг самых бюджетных курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом, сообщает ТАСС.