Назван самый дешевый морской курорт России
Туапсе стал самым бюджетным курортным городом в России по версии аналитического агентства «ТурСтат», сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Второе место среди бюджетных курортов занял город Махачкала, а замыкает тройку лидеров крымский курортный город Судак.
В рейтинг самых бюджетных курортов вошли также крымские города Саки, Евпатория и Феодосия.
Дешево также можно отдохнуть в Тамани, Новороссийске и Ейске.
Рейтинг самых бюджетных курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом, сообщает ТАСС.
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