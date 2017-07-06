Назван самый богатый персонаж комиксов

Черная Пантера, также известный как Т'Чалла, стал самым богатым героем комиксов с состоянием в 500 миллиардов долларов, согласно рейтингу, составленному китайским изданием South China Morning Post.

Как уточняется в материале, Т'Чалла владеет единственным источником уникального металла вибраниума, который является самым нерушимым материалом.

На второй строчке богачей из комиксов расположился принц Атлантиды Нэмор с состоянием в 260 миллиардов долларов.

Замыкает тройку лидеров Черный Гром с 250 миллиардами долларов на счетах.

Тони Старк, известный как Железный человек, занимает лишь пятое место рейтинга, а Бэтмен со «скромным» состоянием от 7 до 11 миллиардов долларов разместился на десятой строчке рейтинга.

Всем известный Человек-паук не попал в первую десятку, а оказался на 11-й строчке с состоянием в 2 миллиарда долларов, сообщает Life.