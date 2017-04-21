Назван самый аварийный участок для автомобилистов в Москве
Развязка ТТК и Ленинградского проспекта оказалась самым опасным местом для автомобилистов в Москве, следует из исследования, проведенного на основе приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».
На втором месте опасных участков оказалась развязка Ленинградского шоссе и МКАД, а замыкает тройку участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК.
Далее следует пересечение проспекта Мира и ТТК и развязка 33 км МКАД с Варшавским шоссе.
Кроме того, по данным аналитиков, опасными являются также участки на пересечении улиц Октябрьская и Сущевский Вал, Автозаводский мост, развязка Щелковского шоссе и МКАД, 28-й км МКАД и развязка с М4 и улицей Липецкая, а также участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе, сообщает «Дни.ру».
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