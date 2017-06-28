Назван российский город с лучшим водопроводом

Эксперты «Института МосводоканалНИИпроект» составили рейтинг городов, взяв за основу состояние водопровода. Первое место в списке занял Ижевск.

В тройку лидеров рейтинга вошли также Магадан и Москва. Санкт-Петербургу досталось четвертое место. В этих городах потери воды в водопроводе не превышают 12%, передает НСН.

Эксперты отмечают, что в европейских государства этот показатель составляет порядка 8-9%, тогда как в развивающихся странах потери воды могут доходить до 90%.

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