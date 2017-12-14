Назван регион с самыми дорогими квартирами в аренду

Самые дорогие малогабаритные квартиры-студии можно снять в аренду в Москве, следует из рейтинга, составленного порталом «Мир квартир».

Стоимость ежемесячной аренды квартиры такого типа обойдется желающим в 29 тысяч рублей.

На втором месте по уровню средней ставки аренды малогабаритных квартир оказался Санкт-Петербург, где малогабаритка обойдется в 19,5 тысячи рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров Сочи с ценой аренды в 19 тысяч рублей.

В пятерку лидеров также вошли Симферополь – 18 тысяч рублей в месяц и Московская область, где маленькая «однушка» в аренду обойдется в среднем в 16,8 тысячи рублей.

Самые дешевые малогабаритки в Чебоксарах – 4,8 тысячи рублей в месяц, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».