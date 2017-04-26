Назван разочаровывающий сразу после покупки автомобиль

Стали известны автомобили, которые владельцы перепродают меньше чем через год после покупки.

Специалисты аналитического агентства iSeeCars составили рейтинг автомобилей-разочарований с помощью VIN-кодов машин, которые попадали на рынок подержанных авто в течение 4–12 месяцев с момента первой продажи.

Первое место занял BMW 3-Series, от которого отказались 8 процентов владельцев. На втором месте разместился BMW 5-Series с показателем в 7,1 процента, а завершает тройку антилидеров Mercedes-Benz C-Class, который перепродали 6,1 процента владельцев.

В десятку также вошли Nissan Note, Dodge Dart, BMW X3, BMW 4-series, Mercedes E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.

Ранее был опубликован рейтинг лучших автомобильных интерьеров по итогам прошлого года. Его возглавил Alfa Romeo Giulia. В тройку лидеров вошли Bentley Bentaiga и Buick LaCrosse, сообщает «Федерал пресс».