Назван размер премий за медали на Олимпиаде-2018

Российские спортсмены получат премии по результатам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, золотые медалисты получат по 4 миллиона рублей, обладатели серебряных медалей получат по 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую медаль полагается 1,7 миллиона рублей.

Такие же вознаграждения получили призеры Олимпийских игр, прошедших в 2014 году в Сочи и в 2016 году в Рио-де-Жанейро, сообщает «Федерал пресс».

Зимние олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республика Корея.