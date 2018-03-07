Назван тип отравы в деле Сергея Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от вещества нервно-паралитического действия. Такой версии придерживаются в правоохранительных органах Великобритании.

Какое именно вещество было применено, не указывается, сообщает The Guardian. Однако источники издания отмечают, что оно относится к той же группе, что VX и зарин.

Ранее сообщалось, что Скрипаль и его дочь были отравлен фентанилом. Это синтетическое вещество, которое воздействует на организм аналогично героину, но гораздо сильнее этого наркотика.