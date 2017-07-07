Назван новый вице-премьер Крыма

Новым вице-премьером Крыма стал Владимир Серов, возглавляющий городскую администрацию Судака. Такое решение было принято на внеочередной сессии крымского парламента.

Отмечается, что Серов занимал пост глава администрации городского округа Судак с 14 ноября 2014 года.

Кроме того, крымские депутаты приняли решение об освобождении от должности вице-премьера Бориса Зимина, который возглавит «Черноморнефтегаз».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о масштабной кадровой перестановке среди крымских чиновников. Свои посты покинули министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, руководитель министерства ЖКХ Сергей Карпов, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, отвечавший за ЖКХ вице-премьер Борис Зимин, мэр Ялты Андрей Ростенко и мэр Судака Владимир Серов, сообщает «Экономика сегодня».