Назван новый посол России в Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Ерхова, возглавляющего департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, на должность посла России в Турции, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется в материале, Алексей Ерхов возглавит российскую дипмиссию в Анкаре вместо Андрея Карлова, застреленного в декабре 2016 года.

Российский дипломат Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Турции – он был убит на фотовыставке в Анкаре. По данным МВД Турции, в российского посла стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. Напавший был уничтожен спецназом, сообщает «Интерфакс».