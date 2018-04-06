Назван новый худрук «Табакерки»

Российский актер Владимир Машков стал новым художественным руководителем «Табакерки», сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, который представил труппе театра нового главу.

«Мы долго размышляли о том, кто должен возглавить театр, созданный Олегом Павловичем Табаковым. Мы решили прописать вам Машкова и, судя по вашим аплодисментам, для вас это не было неожиданностью», — сказал Печатников, представляя нового худрука.

В свою очередь Машков выразил уверенность, что театру «предстоит интересная жизнь».

«Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», - сказал актер.

Официально Машков приступит к своим обязанностям 23 апреля, он сменит на этой должности основателя театра Олега Табакова, скончавшегося 12 марта после тяжелой болезни, сообщает «360».

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