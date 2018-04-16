Назван лучший отечественный внедорожник
LADA 4x4В возглавила список лучших российских внедорожников с полным приводом.
По мнению экспертов, главными достоинствами автомобиля стали постоянный полный привод, внушительный клиренс в 205 миллиметров и низкая цена.
Далее следует автомобиль Chevrolet Niva, а замыкает тройку лидеров УАЗ «Патриот».
Вместе с тем, эксперты назвали самый главный недостаток данных внедорожников – большой расход топлива.
Автоэксперты также отметили микроавтобус ГАЗ «Соболь» 4×4 и полноприводный микроавтобус УАЗ 2206, сообщает «Федерал пресс».
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