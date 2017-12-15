Назван источник запаха сероводорода в Москве
Сотрудники МЧС установили источник неприятного запаха, распространившегося в Москве.
Оказалось, что едкий запах сероводорода источает закрытая свалка «Кучино», расположенная в подмосковной Балашихе.
По словам представителя МЧС, вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино» было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.
Сотрудники «Мосэкомониторинга» ежедневно фиксируют превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в среднем в три раза, максимальное превышение в 34,8 раза было зафиксировано в час ночи на посту «Балашиха-Речная».
Ранее жители Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного округов Москвы пожаловались на запах «тухлой квашеной капусты». Позже Роспотребнадзор назвал его источником меркаптаны, сообщает «Интерфакс».
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