Назван источник запаха сероводорода в Москве

Сотрудники МЧС установили источник неприятного запаха, распространившегося в Москве.

Оказалось, что едкий запах сероводорода источает закрытая свалка «Кучино», расположенная в подмосковной Балашихе.

По словам представителя МЧС, вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино» было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.

Сотрудники «Мосэкомониторинга» ежедневно фиксируют превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в среднем в три раза, максимальное превышение в 34,8 раза было зафиксировано в час ночи на посту «Балашиха-Речная».

Ранее жители Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного округов Москвы пожаловались на запах «тухлой квашеной капусты». Позже Роспотребнадзор назвал его источником меркаптаны, сообщает «Интерфакс».