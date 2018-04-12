Назван источник появления химоружия в Сирии
Террористы, действующие на территории Серии, получили химическое оружие из Ливии. Об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.
Он добавил, что помощь в незаконных поставках оказывали разведки Великобритании, США, Франции, Саудовской Аравии и Турции. Руководил операцией по транспортировке отравляющих веществ некто Хайсам аль-Кассар.
Джаафари подчеркнул, что сирийские власти никогда не применяли химоружие против жителей страны. «Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», - цитирует его ТАСС.
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