Назван источник появления химоружия в Сирии

Террористы, действующие на территории Серии, получили химическое оружие из Ливии. Об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

Он добавил, что помощь в незаконных поставках оказывали разведки Великобритании, США, Франции, Саудовской Аравии и Турции. Руководил операцией по транспортировке отравляющих веществ некто Хайсам аль-Кассар.

Джаафари подчеркнул, что сирийские власти никогда не применяли химоружие против жителей страны. «Мы предоставили все доводы на этот счет. Настало время переварить, что мы говорили», - цитирует его ТАСС.