Назван худший рок-музыкант всех времен
Музыкальный портал Vulture опубликовал рейтинг худших рок-музыкантов всех времен.
Эксперты единогласно признали худшим музыкантом Джона Бон Джови, который не выпустил ни одного хита за 30 лет существования группы Bon Jovi.
На втором месте в списке худших за всю историю рок-н-ролла стала группа Queen, а завершает «позорный» рейтинг команда Journey.
Всего в рейтинге оказались 214 музыкантов.
Вместе с тем, хиты у Bon Jovi все-таки были. Так, например, песня Always была очень популярна в начале 90-х годов, пишет агентство Nation news.
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