Назван город в РФ с самым грязным воздухом

Специалисты Минприроды составили рейтинг российских городов с самым загрязненным воздухом. Соответствующие данные отмечены в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

Возглавляет антирейтинг Красноярск, где за последние три года ухудшилась ситуация с выбросами в атмосферу вредных веществ. На втором месте разместился Новокузнецк, а замыкает тройку антилидеров Норильск.

В 2016 году в воздух попало 31 617,1 тысячи тонн вредных примесей, что превысило показатель 2015 года на 1,1 процента. В связи с этим в России наблюдается повышение уровня заболевших астмой.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае, пишет газета «Известия».

Основными причинами плохого качества воздуха является отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях и бытовых котельных, сообщает агентство Nation news.

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