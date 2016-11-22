В СБУ назвали задержанных в Крыму российских военных дезертирами

Российские военные были задержаны в Крыму сотрудниками Службы безопасности Украины, так как являются фигурантами уголовных дел о дезертирстве, заявила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, до воссоединения Крыма с Россией прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов служили в Вооруженных силах Украины.

Гитлянская отметила, что задержание военнослужащих было произведено при пересечении ими контрольно-пропускного пункта «Чонгар». В ходе проверки документов выяснилось, что Одинцову и Баранову инкриминированы две статьи Уголовного кодекса Украины: «дезертирство» и «государственная измена».

Ранее Минобороны РФ заявило о похищении двух российских военнослужащих в Крыму. В российском ведомстве отметили, что украинские спецслужбы намерены сфабриковать против российских военных уголовное дело о якобы совершенных ими преступлениях против Украины, сообщает агентство Regnum.

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