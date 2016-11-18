В РПЦ назвали выставку Яна Фабра в Эрмитаже позорной

Выставка известного бельгийского художника Яна Фабра «Рыцарь отчаяния - воин красоты», проходящая в эти дни в Эрмитаже, показалась Петербургской епархии позорной.

По мнению главы епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Александра Пелина, выставка навязывает достаточно сомнительное религиозное мировоззрение.

- Все это выглядит достаточно позорно, тем более что даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно. Кроме того, в интернете много протестов простых людей. Дело не в том, что Церковь против. Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам в России такое искусство?!» - цитирует «Интерфакс» слова священника.

По его мнению, выставке не место в Эрмитаже, так как работы известных художников собраны там, чтобы свидетельствовать о красоте мира, преображении человеком этого мира посредством восприятия благодати Господа.

Работы Фабра показались главе Петербургской епархии ведущими вниз, к умертвлению, «потому что культ смерти не является для нас перспективным и позитивным», - отметил священник.

Выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» работает в Эрмитаже с октября. В ряде инсталляций были использованы трупы животных. Одна из работ представляет собой кошку, висящую на кресте.